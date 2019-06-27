Госдума приняла закон о включении в стратегию развития субъектов России данных о мигрантах

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий субъект РФ включать в прогноз социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный периоды сведения о балансе трудовых ресурсов, в том числе потребности в привлечении иностранных работников. Документ инициирован группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой.

В 2015 году была введена патентная система привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Россию в безвизовом порядке. Глава региона имеет право выдвигать предложение о приостановке выдачи патентов на территории субъекта РФ.

"Предложение должно формироваться исходя из потребности в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности и их количеству, установленному прогнозом социально-экономического развития субъекта РФ, на соответствующий период, который готовится с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений данного субъекта", - отмечается в пояснительной записке.

Вместе с тем, как показывает практика, рядом субъектов РФ требования закона не исполняются, и в прогнозы социально-экономического развития не включаются сведения о потребности в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности и их количеству, что "не обеспечивает общественный контроль и публичные приоритеты", указывают авторы документа.

Закон дополняет прогноз социально-экономического развития региона на долгосрочный и среднесрочный период новым разделом - "баланс трудовых ресурсов, в том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности и их количество". Также закон обязывает публиковать эти прогнозы в десятидневный срок со дня его утверждения на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в интернете.

Во втором чтении документа была одобрена поправка, наделяющая высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ полномочиями по определению порядка разработки региональными органами власти прогноза баланса трудовых ресурсов субъекта РФ.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.