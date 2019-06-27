Украина ввела антидемпинговую пошлину на импорт плоского проката из РФ в размере 47,57%

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Украина ввела сроком на пять лет антидемпинговую пошлину на импорт плоского проката из РФ в размере 47,57%, а также из Китая в размере 22,78%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины со ссылкой на решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

"Для производителей, экспортеров товара из РФ определена ставка антидемпинговой пошлины на импорт на Украину на уровне 47,57%, а для производителей, экспортеров из Китая 22,78%", - сказано в сообщении. Такое решение было принято с целью защиты украинского производителя, уточняется в сообщении.

МКМТ также решила продлить на три года пошлины на импорт гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов (независимо от страны происхождения). При этом ставка спецпошлины будет составлять 11,22%, через 12 месяцев - 10,66%, через 24 месяца - 10,13%.

Кроме этого, комиссия решила не продлевать антидемпинговые меры относительно импорта на Украину из Белоруссии древесноволокнистой плиты (ДВП).

В мае МКМТ одобрила решение о применении антидемпинговых мер относительно импорта на территорию страны цементных клинкеров и портландцементов из РФ, Белоруссии и Молдавии. В свою очередь, министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что Киев вводит с 1 августа специальные пошлины на все группы товаров из РФ, за исключением "чувствительного импорта". В кабмине Украины рассчитывают, что во втором полугодии дополнительные поступления в государственный бюджет от спецпошлин составят не менее 3,7 млрд гривен ($141,2 млн).

Россия ранее в качестве ответной меры на подобные санкции Киева была вынуждена ввести ограничения или запрет на ввоз ряда товаров, а также на деятельность на своей территории некоторых юридических и физических лиц с Украины.