Экс-глава администрации президента Юмашев вошел в совет директоров МТС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев был избран в совет директоров МТС, передает корреспондент ТАСС с годового собрания акционеров компании.

Помимо Юмашева, среди новых членов совета - директор, заместитель председателя совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков, а также неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониу Теодосиу.

Вместе с тем в совет директоров МТС акционерами были переизбраны президент, председатель правления МТС Алексей Корня, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем Засурский, управляющие партнеры АФК "Система" Алексей Катков и Всеволод Розанов, независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

Таким образом, в обновленный состав директоров не вошли бывший председатель совета директоров МТС Рон Зоммер, независимые директора Стэнли Миллер и Вольфганг Шюссель.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС - 8,1% акций компании и ADR на 37,7% акций МТС. Четверть акций оператора, находящихся в свободном обращении, торгуются на Московской бирже, а три четверти - на Нью-Йоркской бирже.

По данным на 31 января 2019 года, рыночная капитализация МТС составляет $8,6 млрд.