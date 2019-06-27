Руспродсоюз прогнозирует увеличение доли отечественных производителей на рынке техсоли

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рынок технической соли в России в 2019 году останется на уровне предыдущего года - 5,2 млн т, при этом доля отечественных производителей на нем увеличится до рекордных 87%. Такую оценку ТАСС предоставили в Руспродсоюзе.

"До конца 2019 года общий объем прироста поставок отечественных производителей может составить более 1 млн т, а доля рынка достичь рекордных 87%", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Руспродсоюза Дмитрия Вострикова.

По данным Руспродсоюза, в связи с введением в январе 2019 года единых правил обязательной перевозки соли как для отечественных, так и для иностранных поставщиков - только в упакованном, безопасном для экологии виде - доля рынка отечественных производителей уже увеличилась с 69% до рекордных 84,4%. Этот показатель является абсолютным максимумом за всю историю страны, поскольку многие годы доля российских производителей технический соли не превышала 60%.

"До 2019 года в отношении российских производителей действовало строгое требование перевозки соли только в упакованном виде. В то же время в силу несовершенства законодательства импортная соль могла перемещаться по территории нашей страны в вагонах навалом, без упаковки. В результате нарушались экологические требования - соль массово просыпалась из вагонов на почву", - отметил представитель Руспродсоюза.

Кроме того, по его словам, неупакованная соль от иностранных поставщиков была дешевле упакованной российской, что создавало необоснованные конкурентные преимущества импортерам. В результате доля на отечественном рынке сначала украинских, а затем белорусских поставщиков достигала 50%. Также существовал канал поставки навалом запрещенной к ввозу в Россию украинской соли под видом белорусской.

С введением единых правил объем поставок российских производителей увеличился за пять месяцев 2019 года почти на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 1,365 млн т. При этом, заверили в Руспродсоюзе, увеличения цены на техническую соль для конечных покупателей не произошло.

В то же время, по мнению представителей ассоциации, существует определенный риск невыполнения этих показателей: иностранные поставщики пытаются обходить требования по перевозке упакованной соли, перевозя соль в других видах вагонов.