Число отремонтированных дорог Саратовской области увеличат за счет экономии на торгах

САРАТОВ, 27 июня. /ТАСС/. Власти расширят список дорог, которые планируется отремонтировать в 2019 году в рамках нацпроекта, за счет экономии по результатам торгов. Всего регион сумел сэкономить более 26 млн рублей, об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В области отремонтируют больше дорог, чем планировалось, так как на торгах, которые проводились для определения подрядчика, на ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" сэкономили 26,1 млн рублей", - говорится в сообщении регионального министерства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в этом году по нацпроекту планировалось отремонтировать более 300 км автодорог в рамках национального проекта в регионе. Среди объектов нацпроекта этого года трасса Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград - крупная транспортная артерия с большим объемом транзитных грузоперевозок. Теперь число участков увеличат, а объем работ, проводимый на дорогах, расширят.

"Сэкономленные средства распределены следующим образом. Почти 14 млн рублей направят на обеспечение безопасности - на них будут отремонтированы перила и барьерные ограждения на мостах регионального значения. Также средства будут направлены на ремонт нескольких улиц в городе Энгельсе и участков улиц города Саратова, общая протяженность которых уточняется", - сказала собеседница агентства.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.