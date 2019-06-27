АСВ хочет сократить сроки выплат вкладчикам за счет внедрения IT-технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассчитывает осуществлять выплаты вкладчикам менее чем за 14 дней за счет внедрения IT-технологий и ухода от модели привлечения банков-агентов. Об этом сообщил журналистам глава АСВ Юрий Исаев.

"Мы пока исходим из того, что 14 дней - это тот период, за который мы гарантированно можем выплатить основной массив (выплата страхового возмещения вкладчикам - прим. ТАСС) или начать выплату основного массива. Дальше получается, что за первый месяц практически 90% вкладчиков свои деньги получают. Можно сделать быстрее? Конечно, можно. Для этого мы хотим уйти от модели привлечения банков-агентов. Не совсем ее, эту модель, похоронить, потому что банки-агенты останутся для тех, кто захочет пользоваться их услугами, и уйти больше в IT-сферу, когда вкладчик сам сможет выбирать: либо получать средства на свой счет в другом банке, уйти в банк-агент", - сказал он.

Ранее сообщалось, что АСВ рассчитывает в ближайшее время запустить в тестовом режиме электронную платформу, которую предполагается ввести для упрощения выплат возмещения вкладчикам, обмена информацией между участниками процесса и сокращения бумажного документооборота.

В рамках инициативы предполагается, что при наступлении страхового случая АСВ получит реестр обязательств банка по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. На основе сведений в реестре АСВ будет осуществлять выплату возмещения на специальный счет оператора электронной платформы. Выплата такого возмещения проходит без дополнительного предоставления вкладчиками заявления и документов, удостоверяющих личность.