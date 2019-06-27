Головная структура банка "Тинькофф" открыла книгу заявок по размещению GDR

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Головная структура банка "Тинькофф" TCS Group открыла книгу заявок по размещению GDR, рассказали ТАСС в пресс-службе банка.

"Книга открыта, это произошло после объявления о размещении в 9:30", - пояснили в пресс-службе.

TCS Group ранее объявила о планах разместить около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках программы по привлечению капитала. Каждая расписка будет соответствовать одной акции класса А, говорится в сообщении, размещенном в четверг на Лондонской бирже. Как отмечалось в сообщении, количество размещаемых GDR соответствует примерно 10% акционерного капитала TCS Group.

Координатором размещения выступают Morgan Stanley, а Renaissance Securities, Sberbank CIB и UBS Europe выбраны в качестве букраннеров.

В связи с размещением GDR основной акционер TCS Group Олег Тиньков и сама группа берут на себя обязательства воздержаться от сделок с бумагами компании до конца 2019 года.

Ранее TCS Group сообщила, что намерена привлечь 300 млн долларов через дополнительно размещение акций. Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса банка. В настоящее время Олегу Тинькову принадлежит 47,3% TCS Group, менеджменту компании - 5,6%, в свободном обращении - 47,1%.