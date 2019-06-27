Крупнейший в ЦФО распределительный центр стоимостью 1,7 млрд рублей построят под Курском

КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Крупнейший в Центральном федеральном округе (ЦФО) распределительный центр стоимостью порядка 1,7 млрд рублей будет построен в Курской области к I кварталу 2021 года. Соглашение о реализации проекта подписали в четверг врио губернатора Курской области Роман Старовойт и генеральный директор компании-застройщика "Оператор" Алексей Фионов на Среднерусском экономическом форуме.

"По заказу одного из крупных заказчиков требуется строительство крупнейшего в ЦФО распределительного центра для товаров народного потребления, продуктов питания, включая заморозку, алкогольную продукцию, скоропортящуюся продукцию. Объем инвестиций - около 1,7 млрд рублей. Сроки реализации проекта - около 20 месяцев. Стартуем с третьего квартала [2019 года] и планируем к первому кварталу 2021 года завершить", - сказал Фионов после церемонии подписания.

Распределительный центр будет располагаться в курском индустриальном парке "Юбилейный", вблизи федеральной трассы. Общая площадь объекта составит более 40 тыс. кв. м. Центр будет разделен на температурные камеры различных режимов хранения и категорий товаров. Планируемый объем налоговых поступлений в бюджет региона за первые пять лет работы по налогу на имущество превысит 32 млн рублей, по подоходному налогу - 192 млн рублей.

"Для нас важны рабочие места, но, в первую очередь, думаю, мы должны воспользоваться возможностями центра для того, чтобы наши продукты питания, то, что выращивается нашими аграриями, то, что у нас производится, оно попадало в федеральную торговую сеть. Создание такого распределительного центра на нашей территории в очередной раз подтверждает, что в нашей области есть хороший транспортно-логистический потенциал, которые необходимо раскрывать", - прокомментировал соглашение Старовойт.

При строительстве центра появится 16 рабочих мест, после его запуска - более 690. Кроме того, администрация региона планирует создать условия для появления рабочих мест в сопутствующих производствах.

VIII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 26-27 июня. Главной темой форума в этом году стало построение цифровой экономики и цифровизация всех сфер жизни. В работе площадок работают более 2 тыс. экспертов, представителей компаний, региональных властей, федеральных министерств и ведомств.