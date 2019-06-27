Строительство третьего моста в Вологде начнут в 2020 году

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области и города Вологды приступят в 2020 году к строительству третьего моста в областном центре, что позволит разгрузить транспортные потоки и частично избавить город от пробок. Об этом сообщил в четверг губернатор области Олег Кувшинников.

"Практически на каждой встрече [с жителями] в Вологде мне задавали вопрос о строительстве третьего моста в городе. Назрела необходимость перераспределить транспортные потоки и хотя бы немного избавить город от пробок. Решение принято, мост в створе улицы Некрасова будет построен. Проектирование заканчивается в этом году, поручаю приступить к его строительству уже в следующем году", - сказал Кувшинников в своем отчете областному парламенту о результатах работы правительства региона за прошлый год.

Так называемый Некрасовский мост соединит микрорайон Заречье с Белозерским шоссе. Несколько лет назад был изготовлен проект, по предварительной оценке, строительство требовало 2,5 млрд рублей, что было крайне затратно для города и региона. Мост первоначально был задуман в четырехполосном исполнении. На градостроительством совете в феврале этого года губернатор предложил откорректировать проект для строительства моста в двухполосном исполнении, чтобы решить проблему транспортной разгрузки города более оперативно.

На корректировку проекта из городского бюджета выделено 34 млн рублей. Конкурс на проведение работ выиграла компания "Фундаментстрой". Откорректированный проект двухполосного моста должен быть готов к 31 октября 2019 года. Как отмечал губернатор в феврале, правительство области подаст заявку на включение проекта в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", чтобы получить федеральное софинансирование. Если это не удастся, мост будут строить за счет областного бюджета.

Завершение строительства моста через Шексну в Череповце

Кувшинников также сообщил, что крупнейший инфраструктурный проект Вологодской области - строительство моста через реку Шексну в Череповце - планируется завершить к 2024 году.

"Самый главный вопрос от череповчан - когда будет построен новый мост через реку Шексну. Отвечаю на вопрос: крупнейшее строительство мостового перехода в Череповце будет завершено к 2024 году. Объем инвестиций - 16,5 млрд рублей", - сказал Кувшинников.

Новый мост позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить центральные улицы Череповца, а также будет способствовать дальнейшему развитию индустриальных парков "Шексна" и "Череповец". Кроме мостового перехода в рамках контракта на строительство моста, заключенного в марте 2019 года, планируется построить 7 км новой автомобильной дороги, которая соединит мост с автодорогой Череповец - Сергиев Посад.

Изначально назывался срок завершения строительства - 1 ноября 2025 года. В апреле этого года правительство РФ выделило региону 200 млн рублей в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы". Это позволит досрочно ввести первый пусковой комплекс моста - подъезды к нему со стороны улицы Архангельской, а затем приступить к строительству собственно мостового сооружения. Протяженность объекта составит 1131 км. Это первый мост в России, на котором стальные тросы будут соединять пилоны с дорожным полотном параллельно друг другу, напоминая конструкцию музыкальной арфы.

Говоря о дорожном строительстве, губернатор отметил, что с 2011 года в пять раз увеличилась доля дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, сейчас этот показатель составляет 32,3%. Суммарный объем дорожного фонда с 2012 года по 2018 год составил 35,7 млрд рублей. Переданы в федеральную собственность и приведены в нормативное состояние дороги, соединяющие Вологду и Вытегру.

"Всего с 2019 года мы передадим в федеральную собственность 770 км дорог. К 2024 году при условии сохранения финансирования 50% дорог области, а это практически вся опорная сеть региона, должно быть приведено к нормативу. На достижение этих целей будет направлено более 39 млрд рублей [в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги"]", - сказал Кувшинников.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое планируется увеличить (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.