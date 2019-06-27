В России к 2024 году создадут 25 пилотных зон 5G на основе отечественного оборудования

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО "Цифровая экономика" (среди учредителей - крупнейшие компании, связанные с технологическим сектором, и правительство РФ - прим. ТАСС) одобрила дорожную карту по беспроводным технологиям. Согласно проекту, к 2024 году предполагается создание 25 пилотных зон 5G на основе отечественного оборудования, говорится в сообщении АНО. Как отметили в организации, рассмотрение материалов прошло 25 июня на площадке Минсвязи РФ.

"Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО "Цифровая экономика" в целом одобрила дорожную карту по беспроводным технологиям, представив замечания для доработки в рабочем порядке. Например, карта предусматривает, что доля абонентов, использующих услуги сети 5G в РФ, к этому времени составит более 10%, при этом 25 пилотных зон с мобильной связью пятого поколения будут созданы на основе разрабатываемого отечественного оборудования", - подчеркнули в АНО.

Ранее рабочая группа также одобрила дорожные карты по квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному интеллекту и распределенному реестру (блокчейн), новым производственным технологиям и по робототехнике и сенсорике. Таким образом, пояснили в АНО "Цифровая экономика", дорожная карта по беспроводным технологиям, включающим развитие сетей связи нового поколения (5G), стала последней из семи рассмотренных дорожных карт по "сквозным" технологиям, разработанных в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

Так, рассказали в АНО, в проекте дорожной карты также одобрены перечень субтехнологий беспроводной связи, а также целевые технологические и экономические показатели по их развитию до 2024 года.

"Документ был поддержан с некоторыми замечаниями, после устранения которых его представят в правительство РФ. К отбору проектов для реализации дорожных карт планируется приступить не позже сентября 2019 года", - сказал в свою очередь директор по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин, чьи слова приводятся в сообщении.

Всего в нацпроекте "Цифровая экономика" выделяют девять "сквозных" цифровых технологий, которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. В частности, это методы обработки "больших данных" (big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.