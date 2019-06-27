ЦБ выступил против указания госучастия в слогане банка "Открытие"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Банк России категорически против использования банком "Открытие" слогана "государственный банк нашего времени". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ. Сегодня банк "Открытие" представил маркетинговую стратегию, частью которой стал слоган "Государственный банк нашего времени".

"Банк России как регулятор финансового рынка и как основной акционер банка "Открытие" выступает категорически против использования "Открытием" слогана "государственный банк нашего времени" и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке", - отмечает регулятор.

В ЦБ РФ подчеркнули, такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и противоречит стратегии развития банка "Открытие". "К ответственным сотрудникам и руководству банка "Открытие" в связи с этой ситуацией будут применены меры со стороны Банка России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Банк России подтвердил планы продажи банка "Открытие" в течение ближайших лет.

В четверг утром во время пресс-конференции, на которой состоялась презентация новой стратегии продвижения банка "Открытие", глава кредитной организации Михаил Задорнов сообщил, что не обсуждал с Банком России и ФАС детали новой маркетинговой кампании.

"Если мы будем каждое свое движение обсуждать с многочисленным количеством регуляторов, мы будем все время стоять на месте", - ответил Задорнов на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что данная маркетинговая кампания рассчитана на два года и не противоречит планам приватизации банка летом 2021 года.

Согласно новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, банк будет позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений", а новый слоган бренда "Открытие" звучит как "Государственный банк нашего времени". Амбассадором бренда стал российский музыкант, композитор и продюсер Василий Вакуленко (Баста).