Госдума закрепляет право женщин на селе на сокращенный рабочий день

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о закреплении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности. Он был внесен группой депутатов во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным.

Как пояснил журналистам сам спикер, норма, "гарантирующая сельским работницам право на сокращенный рабочий день, до сих пор регулируется подзаконным актом, который был принят еще в советские времена". "Депутаты придают ей силу федерального закона, чтобы женщины на селе не остались без социальной защиты", - добавил он. Необходимые поправки вносятся в Трудовой кодекс.

Законопроект гарантирует женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. "При этом оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе", - уточнил Володин.

По его словам, "после принятия закона женщинам на селе будет гарантирована повышенная оплата на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части". "Рассмотрение этого законопроекта - результат диалога между Государственной думой и профсоюзами", - резюмировал он.