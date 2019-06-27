BP инвестировала $30 млн в технологию производства корма с использованием природного газа

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний ВР инвестировала через свою "дочку" British Petroleum Ventures $30 млн в Calysta Inc., производителя белковых кормов для животных с использованием природного газа. Об этом сообщается в пресс-релизе BP.

Новая технология призвана удовлетворить растущий мировой спрос на белковые корма для животных и рыб за счет получения экологически чистого протеина FeedKind путем газовой ферментации. В частности, ожидается, что к 2025 году мировой рынок аквакультуры вырастет на 25%, и белок FeedKind сможет заменить другие виды корма, избежав негативного воздействия на окружающую среду.

В процессе производства FeedKind бактерии выращиваются в ферментаторе с использованием метана в качестве источника углерода и энергии. В результате образуется одноклеточный белок, который собирается и высушивается перед гранулированием - общий процесс схож с производством хлебных дрожжей.

Инвестиции BP позволят Calysta Inc. расширить производство белка и выйти на глобальный рынок. Протеины FeedKind уже производятся в Великобритании, далее планируется сотрудничество с ведущими производителями кормов для животных в других странах мира.