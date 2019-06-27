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Санкции в отношении России

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Описание
© AP Photo/Francisco Seco

ЕС официально продлил на полгода экономические санкции против РФ - заявление.

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Санкции в отношении России
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