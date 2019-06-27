"Ингосстрах" считает недостаточным расширение тарифного коридора ОСАГО на 30-40%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. "Ингосстрах" считает недостаточным предлагаемое в законопроекте о либерализации ОСАГО расширение тарифного коридора на 30-40% (вместо отменяемых этим же законопроектом коэффициентов по мощности и территории), такое мнение озвучил журналистам заместитель гендиректора "Ингосстраха" по розничному бизнесу Алексей Власов. По его мнению, отмена коэффициентов вызовет рост убыточности, что чревато новым кризисом на рынке ОСАГО.

"Если мы отменяем территориальный коэффициент, тогда для нас стоит вопрос о том, чтобы расширить значимо коридор. Сейчас коридор расширен на 30%. Если мы говорим о дифференциации, то коэффициент территории дифференцирует ставку в 2 и более раз. Пока коридора 1,3 и 1,4 будет не хватать, чтобы покрыть эту разницу", - сказал он.

"Нужно больше, 60-70%, чтобы управлять ставкой", - добавил он.

По его мнению, отмена коэффициентов снизит объем сборов страховщиков в 1,5 раза. "Сейчас пока отмена коэффициентов снизит объем рынка (сборы премии - прим. ТАСС) в 1,5 и более раз. А убытков от этого меньше не станет. Если сейчас убыточность на рынке Москвы, условно говоря, 50%, то она станет тогда 100%. Что будет с рынками Краснодара, Ставрополя, Ростова - там будет 200%, будет 300%", - сказал он. "Если сейчас убыточность на рынке 80% в целом, то она будет около 100%".

Рост убыточности может повлечь негативные последствия - проблемы с доступностью полисов ОСАГО и уход с рынка отдельных страховщиков, считает Власов. При этом он отметил, что ситуация с убыточностью будет сглажена, если уровень проникновения полисов ОСАГО будет сохранен. "Если будет поддержан уровень проникновения, то, наверно, не так сильно скажется. Многое будет зависеть от дальнейших инициатив по снижению убыточности", - сказал он.

О реформе ОСАГО

Законопроект Минфина, который готовится к внесению в Госдуму, предусматривает поэтапное исключение коэффициента мощности автомобиля и территории его использования из формулы расчета цены полиса ОСАГО. Коэффициент территории Минфин предполагал отменить с 1 января 2020 года, коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года.

Одновременно с отменой коэффициентов предполагается дать страховщикам право назначать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 30-40%. Также реформа предполагает введение новых повышающих коэффициентов за злостные нарушения правил дорожного движения, а кроме того - возможность для страховых компаний устанавливать собственные коэффициенты для своих клиентов.

Помимо этого, планируется с 1 января 2020 года повысить лимит страховой выплаты за вред жизни и здоровью в ОСАГО с нынешних 500 тыс. руб. до 2 млн рублей, аналогично лимиту, который установлен по закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков.