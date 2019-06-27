Замминистра энергетики России Маневич вошел в совет директоров "Россетей"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Акционеры компании "Россети" на годовом собрании 27 июня выбрали новый состав совета директоров из 15 человек, передает корреспондент ТАСС с собрания.

В совет директоров компании впервые избран заместитель министра энергетики Юрий Маневич. Бывший замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко вышел из состава совета.

Председатель правления ассоциации "Совет рынка" Максим Быстров также стал новым членом совета директоров энергохолдинга. Он сменил своего зама Олега Баркина.

Повторно в совет вошел министр энергетики России Александр Новак, глава "Россетей" Павел Ливинский, гендиректор "Газпром энергосбыт" Станислав Аширов, председатель правления СО ЕЭС Борис Аюев, глава "Сколково-Венчурные инвестиции" Василий Белов, вице-президент фонда "Сколково" Олег Дубнов.

Также в состав совета избран президент "Опоры России" Александр Калинин, председатель ФСК ЕЭС Андрей Муров, замминистра экономического развития Михаил Расстригин, ректор МЭИ Николай Рогалев, глава РЭА Анатолий Тихонов, спецпредставитель президента России Сергей Шматко и глава, председатель правления "Русгидро" Николай Шульгинов.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Основным акционером является Российская Федерация.