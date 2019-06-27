Итальянские инвесторы планируют создать в астраханской ОЭЗ производство судовых панелей

АСТРАХАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Наблюдательный и экспертный советы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос" в Астраханской области рассмотрели и одобрили проект строительства завода по производству судовых панелей для морской и речной отраслей. Итальянские инвесторы готовы вложить в проект более 400 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе астраханской ОЭЗ.

"Для реализации проекта в Астраханской области зарегистрирована компания "Навал Дизайн Международный", это компания с участием итальянского капитала. Планируется создать производство судовых панелей для морской и речной отраслей и оффшорного флота. Инвестиции - более 400 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест - более 100. Инвестором выступают представители итальянского бизнеса, реализующие проекты в области судостроения", - сказали в пресс-службе. В ближайшее время компания получит свидетельство резидента ОЭЗ "Лотос".

По данным ОЭЗ "Лотос", сейчас в России нет производителей судовых панелей, поэтому при запуске производства компания "Навал Дизайн Международный" займет 100% рынка данной продукции. Кроме того, проект является перспективным в рамках создаваемого промышленного судостроительного кластера в Астраханской области. При расширении производства планируется также выпуск потолочных панелей и специальных помещений для судов.

Единственная российская ОЭЗ на Каспии - "Лотос" расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади почти 1 тыс. га. Сейчас в ОЭЗ "Лотос" реализуют свои инвестиционные проекты 11 резидентов. Общая сумма заявленных в проекты инвестиций превышает 24 млрд рублей.