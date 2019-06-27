Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.

При этом в мае розничные цены на бензин выросли на 0,3% к апрелю и на 2,8% к маю прошлого года. Цены производителей выросли на 17,5% к апрелю и упали на 18,2% к маю прошлого года.

"В мае увеличение потребительских цен на бензин на 0,4% и более наблюдалось в 32 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области). Из них наиболее значительно цены выросли в Республике Тыва - на 4,9%, Кировской области - на 1,6%, Республике Марий Эл и Хабаровском крае - на 1,5%", - сообщается в материалах Росстата. При этом в Москве бензин за прошедший месяц подешевел на 0,1%, в Санкт-Петербурге - подорожал на 0,1%.

Росстат сообщал о росте цен производителей бензина на 17,5% и в апреле. Тогда правительство выпустило официальный комментарий по этой динамике, объяснив, что речь идет об оптовом, биржевом сегменте. В реальности цены на моторное топливо в России с начала года выросли в среднем на 2,3%, что соответствует условиям соглашения с нефтяниками, говорилось в пояснении кабмина.

Комментарий эксперта

Увеличение цен производителей на 17,5% в мае, скорее всего, объясняется ростом цен на нефть весной этого года, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, нефтяные котировки в мае достигали своего годового максимума - $75 за баррель, что, в свою очередь, привело и к росту НДПИ для нефтяников. "Соответственно из более дорогой нефти получаются более дорогие нефтепродукты. Видимо, Росстат и фиксирует цену производителя на этой стадии, хотя корректнее смотреть, что будет на сбыте. И вот тут вступают в силу соглашения о заморозке цен, по которому нефтяники снижают цены в ручном режиме и берут на себя, таким образом, убытки", - объяснил он. Поэтому в рознице потребитель и не чувствует такой динамики, резюмирует эксперт.

По мнению Юшкова, данные о росте цен на 17,5% должны сопровождаться официальным комментарием Росстата, чтобы "цифра не вызвала панику у людей".

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен. Соглашение действует до 1 июля 2019 года. Продлеваться оно не будет, но функцию сдерживания цен на себя возьмет механизм демпфера, который работает с начала года и за эти месяцы был значительно скорректирован.

Средние цены на бензин

Средние потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 июня 2019 года выросли на 0,1%, или три копейки по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 44,43 рубля за 1 л. При этом стоимость литра дизельного топлива не изменилась и составила 46,06 рубля.

В том числе средние цены на бензин марки Аи-92 за отчетный период поднялись на две копейки и достигли 42,13 рубля за 1 л. Бензин марок Аи-95 и Аи-98 подорожал на три копейки - до 45,48 рубля и 50,98 рубля за 1 л соответственно.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 16 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Казани - на 1,2%.

Снижение цен на бензин отмечалось в Красноярске - на 0,6%, Симферополе, Краснодаре и Новосибирске - на 0,1%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 43,83 рубля, марки Аи-95 - от 41,90 до 48,88 рубля, марки Аи-98 - от 48,60 до 53,99 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,10 до 43 рубя, марки Аи-95 - от 44,60 до 47,31 рубля, марки Аи-98 - от 52,00 до 53,94 рубля за 1 л.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю вырос на 1,4% - до 777,1 тыс. тонн, дизельного топлива - на 2,9%, до 1,52 млн тонн.

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