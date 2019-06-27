Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Таким образом, объем международных резервов уже третью неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 1,1% "в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Также ЦБ сообщил, что доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июня 2019 года выросла до 30% против 27,8% по итогам апреля.

По данным регулятора, на начало июня номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, превысил 2,46 трлн рублей при общем объеме рынка в 8,2 трлн рублей.

На фоне введения США новых антироссийских санкций доля нерезидентов в российских ОФЗ опустилась в конце 2018 года до минимального уровня в 24,4%. С начала 2019 г. доля нерезидентов стала восстанавливаться на фоне продолжающегося роста объема рынка ОФЗ.