Суд на Украине отменил взыскание 5 млн рублей с завода "Укроборонпрома" в пользу РСК "МиГ"

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил судебное решение о взыскании с украинского завода, входящего в государственный концерн "Укроборонпром", более 5 млн рублей в пользу российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Об этом в среду говорится в сообщении на сайте "Судебная власть Украины".

"Суд апелляционной инстанции принял постановление, которым отменил решение Хозяйственного суда Хмельницкой области от 18 апреля 2019 года и отказал в удовлетворении иска полностью", - сказано в сообщении. Суд также обязал "МиГ" выплатить украинскому госпредприятию "Красиловский агрегатный завод" 48,85 тыс. гривен (более $1,8 тыс.).

Хозяйственный суд Хмельницкой области 18 апреля удовлетворил исковые требования РСК "МиГ", обязав "Красиловский агрегатный завод" выплатить российской стороне 5 млн рублей по делу о взыскании "безосновательно сохраненных денежных средств".

В "Укроборонпроме" тогда заявили, что судебное решение противоречит указу главы украинского государства о включении российской компании в санкционный список. В 2018 году РСК "МиГ" намеревалась взыскать с украинской компании "Электронприбор" $63,4 тыс. за невыполнение заказа, связанного с поставкой комплектующих для самолета МиГ-31. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении этого иска, посчитав, что заказ не выполнен "из-за форс-мажорных обстоятельств".