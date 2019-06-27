{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Emirates NBD Bank получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку Denizbank

Для закрытия сделки также необходимо одобрение банковского регулятора Турции

ТАСС, 27 июня. Emirates NBD Bank получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку турецкой "дочки" Сбербанка Denizbank, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Emirates NBD получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку Denizbank", - говорится в сообщении агентства.

Собеседники Bloomberg отмечают, что для закрытия сделки еще требуется одобрение банковского регулятора Турции.

Ранее Сбербанк сообщал, что рассчитывает на закрытие сделки по продаже турецкого дочернего банка - Denizbank - до конца II квартала этого года.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около $3,25 млрд). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым, общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену, элемент хеджирования курса конверсии TRY/US Dollar был заменен на другой способ расчета курса конверсии и были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 - на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра).

Теги
АвстрияБахрейнБельгияКипрТурцияОАЭГерманияРоссия
Минторг США не обнаружил нарушений Росатомом соглашения о поставках урана
Читать полностью