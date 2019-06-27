Курская область заняла первое место в ЦФО по объему привлечения инвестиций

КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Курская область занимает первое место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по объему привлечения инвестиций, доля инвестиций в валовой региональный продукт (ВРП) составляет 28,8%. Об этом в четверг на пленарном заседании Среднерусского экономического форума сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов.

"Основной источник роста региона - это инвестиции. Президент поставил эту задачу перед полномочными представителями в округах и перед руководителями субъектов, а именно, чтобы доля инвестиций в основной капитал ВРП была не менее 25%. Здесь я должен с удовлетворением отметить, что на первом месте из 18 регионов Центрального Федерального округа по этому показателю сегодня находится Курская область - 28,8%", - сказал он.

Как сообщалось ранее, объем инвестиций в основной капитал Курской области по итогам 2018 года оценивается на уровне 100 млрд рублей. По словам врио главы региона Романа Старовойта, важным катализатором для развития различных отраслей экономики области стали масштабные инвестиционные проекты, реализация которых продолжалась в этом году. Один из самых крупных - строительство станции замещения Курской АЭС-2 с объемом инвестиций более 320 млрд рублей.

Ниязметов отметил, что при работе с инвесторами важно переходить на цифровые технологии. По его словам, два соглашения, подписанные на Среднерусском экономическом форуме, были о сопровождении проектов региональным Агентством привлечения инвестиций в режиме единого окна. Это позволит привлечь еще больше инвестиций в регион.

Инвестор неизбежно будет сталкиваться со сложностями как на региональном, так и на федеральном уровне. Для их решения, по мнению заместителя полпреда президента в ЦФО, необходимо создавать "кабинет инвестора", который позволит в режиме реального времени позволит разрешить проблему.

VIII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 26-27 июня. Главной темой форума в этом году стало построение цифровой экономики и цифровизация всех сфер жизни. В работе площадок работают более 2 тыс. экспертов, представителей компаний, региональных властей, федеральных министерств и ведомств.