Дилерские автоцентры "Рольфа" продолжают работу, несмотря на проверки СК

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Дилерские автоцентры "Рольфа" работают в штатном режиме, несмотря на ведущиеся в них обыски сотрудниками Следственного комитета РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе автодилера.

"Все дилерские центры работают и не прекращали работу, проверка еще идет", - говорится в сообщении пресс-службы "Рольфа".

В "Рольфе" также сообщили, что сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам. "[Сотрудники СК] создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне", - отметили в пресс-службе автодилера.

При этом центральный офис автодилера "Рольф" в Москве в настоящее время работает в штатном режиме, уточнили ТАСС в пресс-службе.

По последним данным, Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, под видом покупки акций "Рольф Эстейт" по завышенной на 4 млрд руб. стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией "Панабел Лимитед". Эти средства были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Петрову иностранных компаний.