Мантуров заявил, что парк "Патриот" будет принимать гражданские выставки

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Выставки гражданской продукции планируется проводить в военно-патриотическом парке "Патриот" (Московская область) в течение года. Об этом сообщил журналистам министр промышленности Денис Мантуров на форуме "Армия-2019".

"Рассчитываем на то, чтобы направлять сюда и гражданские выставки", - сказал он.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.