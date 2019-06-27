Плата за жилье на курортах Крыма составляет от 200 рублей с человека в сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Стоимость проживания в легально работающих средствах размещения в Крыму летом этого года составляет от 200 рублей с человека в сутки, сообщил ТАСС в четверг министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

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Ранее сообщалось, что, по данным туроператоров, цены на отдых в Крыму в период июнь - июль для двоих стартуют от 30 тыс. рублей за неделю, а в августе семидневный тур в Крым будет стоить 30 тыс. с человека (включает перелет, размещение в трехзвездочном отеле, трансфер, страховку, завтраки и ужины).

"Турпоток растет, предложения [в Крыму] есть всех уровней - от мегаэкономичных за 200 рублей в сутки до жилья премиум-класса, которое соответствует самым высоким международным стандартам. Основная задача на сейчас - обеспечение должного уровня сервиса и безопасности", - рассказал Волченко.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.