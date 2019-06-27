Минэкономразвития опровергло информацию о планах по контролю за расходами россиян

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ не планирует вводить контроль за расходами физических лиц и не планирует разрабатывать такие меры, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Какие траты мы не учитываем и как научиться их контролировать

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"Минэкономразвития не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке. Отметим также, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках", - подчеркнули в ведомстве.

Идея обсуждалась еще в 2016 году, ее инициатором называли Минфин. Однако тогда глава Минфина Антон Силуанов опроверг информацию в СМИ о том, что данный механизм обсуждался, а также напомнил, что подобным образом контролируются крупные расходы чиновников и сотрудников госкомпаний. В то же время он отмечал необходимость борьбы с теневым сектором экономики и зарплатами "в конвертах".