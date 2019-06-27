ЕК одобрила приобретение IBM разработчика облачного программного обеспечения Red Hat

ТАСС, 27 июня. Еврокомиссия считает, что сделка по приобретению за $34 млрд корпорацией IBM разработчика облачного программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat соответствует законодательству ЕС о слияниях компаний, и одобряет ее. Об этом говорится в опубликованном в четверг на официальном сайте ЕК пресс-релизе.

Подробное изучение Еврокомиссией условий сделки не выявило никаких проблем в области конкуренции, которые бы могло повлечь слияние IBM и Red Hat. "В ходе расследования Комиссия оценила влияние предлагаемой сделки (о приобретении IBM разработчика облачного ПО Red Hat - прим. ТАСС) на рынки межплатформенного ПО и базового программного обеспечения, где осуществляют свою деятельность компании, - говорится в релизе. - Комиссия установила, что образовавшееся в результате слияния предприятие будет существовать в условиях конкуренции на всех потенциальных рынках".

Также ЕК установила, что эксплуатационная совместимость других корпораций на международном рынке с продукцией Red Hat не изменится, что свидетельствует о неспособности планирующих заключить сделку компаний "изолировать своих конкурентов путем слияния или снижения способности других [компаний] к взаимодействию".

Как указало агентство Reuters, заключение между IBM и Red Hat сделки позволит корпорации стать серьезным конкурентом для Amazon, Alphabet и Microsoft в деле облачной обработки компьютерных данных.

Согласно распространенному в октябре прошлого года сообщению IBM, Red Hat после закрытия сделки перейдет в состав профильного подразделения компании. Глава разработчика облачного ПО Джим Уайтхерст войдет в правление IBM и будет подчиняться непосредственно президенту корпорации Джинни Рометти. По ее словам, сделка превратит IBM в мирового лидера гибридных облачных технологий по сравнению с большинством конкурирующих компаний, вынужденных арендовать 80% компьютерных мощностей для сокращения расходов.