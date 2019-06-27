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Банк "Открытие" изменит рекламный слоган после критики ЦБ

Речь идет о слогане "государственный банк нашего времени"
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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

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Ранее Банк России раскритиковал использование банком "Открытие" слогана "государственный банк нашего времени" в рамках новой маркетинговой стратегии.

"Банк "Открытие" учтет позицию Центробанка как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании обновленный слоган, который представит позднее", - говорится в сообщении.

В ФАС РФ заявили, что ведомство может принять меры в связи с использованием банком "Открытие" вышеупомянутых слоганов.

На пресс-конференции, на которой состоялась презентация новой стратегии продвижения банка "ФК Открытие", глава кредитной организации Михаил Задорнов сообщил, что не обсуждал с Банком России и ФАС детали новой маркетинговой кампании.

Согласно новой стратегии продвижения, банк будет позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений", а новый слоган бренда "ФК Открытие" звучит как "государственный банк нашего времени". Амбассадором бренда стал российский музыкант, композитор и продюсер Василий Вакуленко (Баста).

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