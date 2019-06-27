ЦБ: инвестиции в основной капитал в годовом выражении падают четыре месяца подряд

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сокращение инвестиций в основной капитал в годовом выражении продолжается четыре месяца подряд на фоне сокращения госинвестиций, отмечается в комментарии по экономике РФ, подготовленном Банком России.

"По оценке, в мае 2019 года после роста в предыдущем месяце незначительно снизились инвестиции в основной капитал (SA). В годовом выражении сокращение инвестиций продолжается четвертый месяц подряд", - отмечается в документе.

По данным ЦБ, отрицательный вклад в инвестиционную активность продолжает вносить сокращение государственных инвестиций, что может быть связано с динамикой исполнения расходов федерального бюджета в рамках национальных программ.

В целом во II-III кварталах по мере исчерпания влияния временных факторов, а также перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных инвестиций ожидается ускорение темпов роста ВВП. "В целом в 2019 году прогнозируется рост ВВП на 1-1,5%", - отмечается в документе регулятора.