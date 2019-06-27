Evraz внедрит автоматизированную систему мониторинга транспорта на новом месторождении

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Горно-металлургический холдинг Evraz при разработке нового Собственно-Качканарского месторождения будет применять автоматизированную систему мониторинга горно-транспортной техники в карьерах, которая в режиме реального времени отслеживает и передает диспетчеру и работникам информацию о местонахождении и параметрах работы всей техники в карьерах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба международной промышленной выставки "Иннопром-2019", на которой холдинг представит не только саму систему, но и методы отработки нового месторождения.

В настоящее время Evraz приступил к реализации первого этапа инвестиционного проекта разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Промышленную добычу из нового карьера планируется начать в I квартале 2021 года. На реализацию первой очереди проекта планируется направить 6,4 млрд рублей. Ожидается, что к 2024 оду добыча составит 13 млн тонн руды в год.

В планах холдинга оптимизация процесса добычи руды на новом месторождении с помощью перехода на дробление крупной руды непосредственно в карьере и использования конвейерного транспорта для доставки измельченной на борту карьера руды на фабрику обогащения.

"Реализация первой очереди проекта позволит сохранить добычу руды на Evraz КГОКе на уровне 59 млн тонн в год, причем к 2024 году 22% всего объема руды, добытой на предприятии, будет обеспечивать Собственно-Качканарское месторождение", - отметил вице-президент Evraz, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения, добыча руды на котором сократится и к 2030 году составит менее 40 млн тонн ежегодно. Запасы железных титаномагнетитовых руд на Собственно-Качканарского месторождении, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа - 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 млн тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет, отмечается в сообщении.