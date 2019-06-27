Southwest Airlines продлила запрет на полеты 737 MAX до 1 октября

ТАСС, 27 июня. Американская авиакомпания Southwest Airlines в четверг продлила до 1 октября запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, введенный в апреле в связи с двумя катастрофами лайнеров этого семейства. Об этом говорится официальном заявлении Southwest Airlines, опубликованном в четверг на ее сайте.

О продлении запрета на полеты 737 MAX было объявлено после того, как Федеральное управление гражданской авиации США в среду сообщило об обнаружении нового потенциального источника риска в конструкции 737 MAX. Регулятор предписал компании Boeing принять меры для устранения этой угрозы безопасности полетов, прежде чем самолеты можно будет вернуть в эксплуатацию.

До сих пор запрет на полеты Boeing 737 MAX действовал до 2 сентября.

Ранее об изъятии 737 MAX из своих графиков воздушного сообщения также объявили авиакомпании American Airlines и United Airlines. Оба перевозчика запретили полеты самолетов этого семейства до 3 сентября.

В мае руководство компании Boeing сообщило, что не связано конкретными временными рамками в вопросе возобновления эксплуатации самолетов серии 737 MAX.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.