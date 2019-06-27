Белоруссия с 1 августа запускает в промышленную эксплуатацию систему мгновенных платежей

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии сообщил, что с 1 августа в республике будет введена в промышленную эксплуатацию система мгновенных платежей (СМП). Сообщение об этом распространила в четверг пресс-служба белорусского регулятора.

В Нацбанке пояснили, что СМП является инновационной и позволит клиентам белорусских банков осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней 365 дней в году.

"В период с 1 по 31 июля 2019 года в целях апробирования новой технологии обработки платежей и изучения платежного потока для установления наиболее эффективной тарифной политики система мгновенных платежей будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации, - говорится в сообщении. - С 1 августа 2019 года система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию".

Как напомнил регулятор, сервис разработан Нацбанком совместно с банковским сообществом, с 1 января текущего года он находится в опытной эксплуатации с участием 10 банков. Технический оператор данной системы (ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр") в течение июля не будет взимать плату с банков - участников СМП за проведение расчетов.

Участие банков в СМП будет носить добровольный характер, а конкретные условия осуществления мгновенных платежей определяются в договоре, заключенном с плательщиком. "Внедрение СМП является очередным шагом по совершенствованию платежной системы Беларуси с учетом мировых тенденций, так как позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и эффективным способом за счет экономии транзакционных издержек для участвующих в процессе осуществления мгновенного платежа сторон", - отметили в Нацбанке.