Модернизация старой энергосистемы или переход на СПГ рассматривается для Соловков

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Проект обновления системы электроснабжения Соловецкого архипелага будет выбран из трех вариантов, сообщил в четверг ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов на молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа "Ладога".

"Первый вариант - сохранить существующую систему энергоснабжения с использованием электростанции, просто новое оборудование, но на базе дизельного топлива. Второй вариант - это сжиженный природный газ. И третий - это [подводный] кабель с материка. Они все три одинаково рассматриваются", - сказал Орлов.

Глава региона отметил, что в проекте должны быть учтены как экономическая составляющая, так и влияние на природное и культурное наследие архипелага. "Речь идет и об экологической безопасности, безопасности архитектурных исторических объектов, и, безусловно, экономической составляющей. Еще зависит от того, какие можно будет привлечь инвестиции", - добавил он.

На Соловках работает дизель-электростанция (ДЭС) 1930-х годов постройки, которая неоднократно модернизировалась. Как пояснил ТАСС директор высшей школы энергетики, нефти и газа Северного (Арктического) федерального университета Павел Марьяндышев, сейчас общая мощность ДЭС около 4,6 МВт. В 2014 году в эксплуатацию введена теплоэлектростанция (ТЭС), которая помимо тепла производит электричество, установлено два двигателя по 823 КВт.

"Мощности, в принципе, хватает, - сказал Марьяндышев. - Но Соловки - это объект культурного наследия. Обе станции находятся недалеко от монастыря, они шумные. Кроме того, они производят большое количество выбросов".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации области, в случае реализации проекта с подводным кабелем, ДЭС будет использоваться как резервный источник электроснабжения.