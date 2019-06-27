ExxonMobil примет участие в разработке новой технологии захвата CO2 из атмосферы

ТАСС, 27 июня. Компании ExxonMobil и Global Thermostat подписали соглашение о совместной разработке технологии улавливания углекислого газа, выделяемого промышленными предприятиями и электростанциями, из атмосферы. Об этом сообщается в пресс-релизе ExxonMobil.

Помимо разработки технологии захвата CO2 компании планируют исследовать возможности его аккумулирования и переработки для последующего использования. Global Thermostat займется разработкой технологических решений для прямого улавливания углекислого газа, в то время как ExxonMobil предоставит возможность пилотного тестирования технологии и ресурсную базу.

Данный проект - следующий шаг в реализации десятилетнего плана ExxonMobil по инвестированию $100 млн в проекты, посвященные возобновляемой энергетике и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.