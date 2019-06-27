Reuters: в Белом доме сомневаются, что США могут снять санкции с Huawei

ТАСС, 27 июня. Соединенные Штаты, скорее всего, не согласятся снять ограничения на сотрудничество американских компаний с Huawei по итогам встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20) в Японии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома высокого ранга.

Чем китайская компания не угодила американцам?

США против Huawei. Чем китайская компания не угодила американцам?

На эту тему

По его данным, решение Трампа о введении новых пошлин на китайскую продукцию также зависит от исхода встречи американского лидера с коллегой из КНР Си Цзиньпином в Осаке.

Агентство 25 июня сообщило, что целью встречи главы Белого дома с лидером КНР на полях саммита G20 станет возобновление торговых переговоров, однако достижения масштабной торговой сделки не ожидается.

Huawei внесли в черный список Минторга США как компанию, "вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам".