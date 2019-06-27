Reuters: в Белом доме сомневаются, что США могут снять санкции с Huawei

ТАСС, 27 июня. Соединенные Штаты, скорее всего, не согласятся снять ограничения на сотрудничество американских компаний с Huawei по итогам встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20) в Японии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома высокого ранга.
По его данным, решение Трампа о введении новых пошлин на китайскую продукцию также зависит от исхода встречи американского лидера с коллегой из КНР Си Цзиньпином в Осаке.
Агентство 25 июня сообщило, что целью встречи главы Белого дома с лидером КНР на полях саммита G20 станет возобновление торговых переговоров, однако достижения масштабной торговой сделки не ожидается.
Huawei внесли в черный список Минторга США как компанию, "вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам".