Власти Вологодской области ожидают 700 млрд рублей инвестиций в экономику до 2024 года

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в экономику Вологодской области должен в ближайшие 5 лет составить 700 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор области Олег Кувшинников.

"Необходимо создать условия для привлечения инвестиций не только в наши традиционные металлургию, химию и инфраструктурные сферы, но и в альтернативные. Мы пересмотрели подход к инвестиционному законодательству, создали территории опережающего развития в Череповце. Наша задача - объем инвестиций на ближайшие 5 лет должен быть не менее 700 млрд рублей совокупно, по 150 млрд рублей ежегодно", - сказал Кувшинников, выступая перед депутатами Заксобрания области.

По словам губернатора, у области достаточно мощная экономическая база, регион входит в топ-20 ведущих промышленных субъектов России, однако необходимо продолжать повышать уровень промышленного производства. "Объем валового регионального продукта (ВРП) должен увеличиться до 800 млрд рублей к 2025 году. ВРП - это не абстрактная цифра, это показатель уровня развития региона, следовательно, уровня жизни его населения", - пояснил он.