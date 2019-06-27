Минфин завершил сделку по доразмещению евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минфин РФ 27 июня закрыл сделку по размещению дополнительных выпусков евробондов с погашением в 2029 году (размещенных в марте 2018 года) и в 2035 году (март 2019 года), сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам размещения более половины (59%) совокупного объема допвыпусков приобрели инвесторы из Великобритании, свыше четверти (26%) пришлось на инвесторов из США, 13% - на инвесторов из континентальной Европы и около 2% составили инвесторы из Азии. "Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов", - указывают в Минфине.

Кроме того, в совокупной структуре дополнительных выпусков еврооблигаций по типам инвесторов наибольшая доля пришлась на управляющие компании (65%), свыше 17% приобрели различные фонды, 13% - страховые компании, 5% - банки.

"В ходе сбора книг заявок наблюдалась существенная "переподписка", позволившая снизить первоначальные ориентиры доходностей до указанных выше итоговых значений. Данный факт свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты и способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по приемлемым уровням", - говорится в сообщении Минфина.

Агентами по размещению выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Расчеты по еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear.