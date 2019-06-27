CNN: Nike ограничила продажу свой продукции в Китае на фоне протестов в Гонконге

ТАСС, 27 июня. Компания Nike частично приостановил в Китае продажу кроссовок после того, как японский дизайнер Дзюн Такахаси, который разработал для корпорации коллекцию обуви под названием Undercover, высказался в поддержку протестующих против принятия закона об экстрадиции в Гонконге. Об этом в четверг сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компании.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

В Nike объяснили решение приостановить продажу дизайнерской линии кроссовок "реакцией со стороны китайских покупателей". "Мы сняли с продажи в Китае небольшое количество продукции, которая была разработана в результате сотрудничества (с японским дизайнером Дзюном Такахаси - прим. ТАСС)", - приводит телеканал слова представителя американской компании.

Газета Financial Times 26 июня сообщила, что Такахаси, создавший для Nike коллекцию кроссовок, написал в Twitter слова поддержки протестному движению, которое возникло в Гонконге в середине июня в связи с рассмотрением местных властей закона об экстрадиции жителей в КНР, однако позднее удалил свое высказывание. Китайский ритейлер YY.com заявил об отказе продавать кроссовки серии Undercover из-за "срочного уведомления от Nike".

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые демонстрации против законопроекта, который ставит целью наладить юридический механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников. В ходе массовых беспорядков в центре Гонконга 12 июня пострадали свыше 80 человек при попытке полицейских разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. Демонстрация 16 июня собрала, по утверждению организаторов, почти 2 млн человек.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже дважды приносила публичные извинения за кризис, вызванный попыткой навязывания спорного законопроекта, спровоцировавшего массовые протесты. Она объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако демонстранты требуют раз и навсегда отказаться от этой идеи.