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Bloomberg: структура Лисина намерена продать 2.6% акций НЛМК

По данным агентства, одним из организаторов размещения акций выступает Goldman Sachs

ТАСС, 27 июня. Fletcher Group Holdings, через которую бизнесмен Владимир Лисин контролирует 84% акций Новолипецкого металлургического комбината, намерена продать 158 млн акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% компании, через ускоренный сбор заявок. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на условия размещения.

Одним из организаторов размещения выступает Goldman Sachs, следует из сообщения агентства.

НЛМК - крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых примерно 16 млн тонн приходятся на предприятия в России.

Теги
СШАРоссияЛисин, Владимир Сергеевич
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