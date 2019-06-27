Нижегородская область направит 543 млн рублей на решение проблем обманутых дольщиков

ТАСС, 27 июня. Около 543 млн рублей выделено из бюджета Нижегородской области на решение проблем обманутых дольщиков в регионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя региона.

"В областном бюджете в 2019 году на цели решения проблем обманутых дольщиков запланированы средства в общем размере 542,8 млн рублей", - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в Нижегородской области разработана система мер поддержки обманутых дольщиков, в том числе через предоставление компенсации в размере вложенных в строительство средств, если завершить объект нет возможности. Застройщикам, которые берут на себя обязательства по достройке проблемных домов, предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов, а участникам ЖСК - субсидии на возобновление и завершение строительства домов.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило дорожную карту по достройке проблемных домов в Нижегородской области. Согласно документу, планируется восстановить права дольщиков, вложивших средства в строительство четырех жилых комплексов: "Окский берег", "Новинки Smart City", "Квартал Европейский", "На Гончарова".

"Мы утвердили дорожную карту у вице-премьера Виталия Леонтьевича Мутко и, считаю, что находимся в стадии прорыва в решении вопроса этого вопроса [обманутых дольщиков]. В настоящее время по пяти тысячам граждан [пострадавших от недобросовестных застройщиков] вопросы находятся в стадии решения в соответствии с дорожной картой", - отметил Никитин.

По данным инспекции Госстройнадзора Нижегородской области, в регионе есть сложности с достройкой 112 домов, из них 81 дом официально признан проблемным. Общее число дольщиков, которые в той или иной степени столкнулись с недобросовестными застройщиками в регионе, составляет более 6,5 тыс. человек. Власти Нижегородской области рассчитывают решить проблему к концу 2022 года.