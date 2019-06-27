Зампредседателя совета директоров АФК "Система" возглавил совет директоров МТС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков возглавил совет директоров МТС, говорится в сообщении оператора в четверг.

Ранее акционеры компании утвердили новый состав совета директоров МТС, в результате чего в совет вошли, помимо Евтушенкова, бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев и неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониос Антониу. В совет директоров МТС акционерами были переизбраны президент, председатель правления МТС Алексей Корня, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем Засурский, управляющие партнеры АФК "Система" Алексей Катков и Всеволод Розанов, независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

"Избрать Феликса Евтушенкова председателем совета директоров... Определить статус Антониоса Антониу, Регины фон Флемминг, Томаса Холтропа и Валентина Юмашева в качестве независимых директоров", - огласили в компании итоги заседания нового состава совета директоров МТС.

Таким образом, в обновленный состав директоров не вошли бывший председатель совета директоров МТС Рон Зоммер, независимые директора Стэнли Миллер и Вольфганг Шюссель.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС - 8,1% акций компании и ADR на 37,7% акций МТС. Четверть акций оператора, находящихся в свободном обращении, торгуются на Московской бирже, а три четверти - на Нью-Йоркской бирже.