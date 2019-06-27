В ЦБ назвали условие привлечения внимания инвесторов к банку "Открытие"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Банк "Открытие" должен показывать стабильную работу еще как минимум в течение двух лет, чтобы заинтересовать инвесторов, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"По дискуссиям с абстрактными потенциальными инвесторами мы понимаем, что инвесторы хотели бы видеть успешную работу группы "Открытие" [банка "Открытие"] не только в 2018 году, в 2018 году она успешная, но и на протяжении как минимум еще двух лет, потому что инвесторам нужна стабильность хорошей доходности", - сказал он.

Поздышев также добавил, что для продажи акций нескольким инвесторам нужно внести изменения в законодательство, которое сейчас предусматривает продажу не менее 70% акций банка после финансового оздоровления одному инвестору.

Продажа миноритарной доли акций банка

По словам Подышева, Банк России планирует продажу миноритарной доли акций банка "Открытие" с 2021 года

"Мы считаем, что банк "Открытие" оздоровлен с содержательной точки зрения, и, как и было заявлено ранее, в наших планах - с 2021 года предложить рынку долю акций. Не думаю, что рынок будет способен абсорбировать 100% акций такой крупной группы, как "Открытие" [банка "Открытие"]. В группе есть не только банки, но и крупная страховая компания, есть три объединенных в один крупных пенсионных фонда, поэтому мы будем предлагать, скорее всего, миноритарную, но значительную долю акций этой финансовой группы рыночным инвесторам", - сказал он.

Также зампред ЦБ отметил, что практически все мероприятия по санации банка "Открытие" завершены. "Банк "Открытие" вернул все средства Центральному банку. По результатам года банк "Открытие" прибыльный, он не нарушает ни одного продуциального норматива, то есть он уже как минимум полгода работает в режиме самого обычного банка", - сказал он.

Банк России владеет 99,9% акций банка "ФК Открытие", находящегося на санации с августа 2017 года. Чистая прибыль банка "ФК Открытие" в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности достигла 90 млрд рублей против в 426,8 млрд рублей убытка годом ранее.