Фонд развития промышленности устранит замечания Счетной палаты

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) устранит недостатки, выявленные Счетной палатой, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли, под чьим ведомством находится эта структура.

"Счетная палата РФ в целом положительно оценила работу по льготному заемному финансированию проектов в сфере промышленности. По состоянию на конец апреля ФРП профинансировал около 400 проектов на сумму порядка 90 млрд рублей и доказал эффективность такого подхода к поддержке промышленных предприятий. Отдельные замечания по некоторым аспектам работы будут устранены фондом в установленном порядке", - отметили в министерстве.

Как ранее сообщила Счетная палата, Фонд развития промышленности неоднократно в течение года меняет показатели эффективности использования бюджетной субсидии, у фонда систематически остаются неизрасходованные бюджетные средства. По данным Счетной палаты, стратегия развития ФРП не актуализировалась с даты ее утверждения - декабря 2015 года. В то же время в материалах контрольного ведомства отмечалось, что фонд является эффективным инструментом поддержки промышленности.

По данным аудиторов, в 2014-2018 годах на капитализацию ФРП из бюджета было направлено 86,1 млрд рублей. За четыре года фонд получил 2,5 тыс. заявок на получение займов. По результатам экспертизы фонд поддержал 370 проектов на сумму 84,5 млрд рублей. Наибольший объем финансирования предоставлен предприятиям машиностроения - 133 проекта (30,3 млрд рублей), химической промышленности - 43 проекта (10,4 млрд рублей), медбиофарма - 47 проектов (10,4 млрд рублей), металлургии (металлообработки) - 43 проекта (8,8 млрд рублей).