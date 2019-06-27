"Алроса" может изменить ориентир по продаже алмазов в 2019 году

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2019 года может продать меньше алмазов, чем было запланировано, сообщил журналистам член правления "Алросы", директор "ЕСО Алроса" Евгений Агуреев.

"С точки зрения озвученных планов (38 млн карат - прим. ТАСС) - у нас нет задачи максимизировать продажи любой ценой. Мы здесь достаточно ответственно подходим и пытаемся найти баланс вместе в мидстримом (огранщики и покупатели алмазов), чтобы быстрее рассосались эти стоки, и мы вошли в нормальный режим. Мы не гонимся сейчас за этим показателем, по факту, я думаю, он будет отличаться", - сказал он.

По словам топ-менеджера, восстановление спроса ожидается к ноябрю-декабрю.

"Объемы мы не пытаемся пристроить любой ценой, хотя, конечно, есть ожидания инвесторов и требования по продажам. Но мы в первую очередь сконцентрированы на балансе, так как ориентированы на долгосрочную и среднесрочную перспективу", - подчеркнул Агуреев.

По итогам пяти месяцев 2019 года "Алроса" продала алмазы и бриллианты на $1,59 млрд против $2,3 млрд в аналогичный период прошлого года. Реализация алмазно-бриллиантовой продукции в мае составила $266 млн против $318,7 млн в апреле 2019 года. Компания со ссылкой на слова Агуреева пояснила, что рынок вошел в сезонную фазу с низкой активностью. Агуреев также отмечал высокий уровень запасов у ретейлеров.

В начале июня глава "Алросы" Сергей Иванов говорил ТАСС, что компания сохраняет ориентир по продажам в 2019 году на уровне 38 млн карат.