Доходы бюджета Вологодской области увеличились на 4,3 млрд

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Вологодской области возросла на 4,3 млрд рублей до 76,2 млрд, расходы - на 3,7 млрд до 80,7 млрд рублей. Соответствующие поправки в бюджет приняли в четверг в первом и втором, окончательном чтении, депутаты регионального заксобрания.

"Объем доходной части областного бюджета увеличен на 4,3 млрд рублей, в том числе, за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета - 1,5 млрд рублей, за счет собственных дополнительных поступлений - 2,8 млрд рублей. Доходы с учетом данных поправок составят 76,2 млрд рублей. Расходы предлагается увеличить на 3,7 млрд до 80,7 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 4,5 млрд, он полностью обеспечен за счет остатков средств, которые были на начало этого года", - сообщила депутатам заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

Как пояснил после председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий, из 2,8 млрд рублей дополнительных поступлений 2,2 млрд - от компании "Северсталь", 640 млн рублей - от "Газпрома" в счет возмещения ущерба, причиняемого автодорогам строительной техникой.

По словам замгубернатора, дополнительные средства направят на реконструкцию аэропорта в Великом Устюге, поддержку сельского хозяйства, на обеспечение лекарствами льготников, на строительство детских садов и переселение жителей из аварийного жилья. Регион также досрочно погасит все коммерческие кредиты, направив на это 3,1 млрд рублей. "Сроки погашения коммерческих кредитов переносятся с [ранее запланированных] 2020 и 2021 годов на 2019 год. У области останутся только бюджетные кредиты в общем объеме 15,7 млрд рублей или 27% от собственных доходов", - сказала замгубернатора.

Досрочное погашение госдолга позволит, по ее словам, сэкономить на его обслуживании почти 434 млн рублей в 2019-2021 годах. Замгубернатора представила также отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год: его доходы составили 76,1 млрд рублей, расходы - 61,6 млрд рублей, профицит - 14,5 млрд рублей, что превысило запланированный показатель в 1,9 раза, прежде всего за счет дополнительных поступлений от крупных налогоплательщиков.