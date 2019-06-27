В МАК заявили, что ЦБ не обращался к главе комитета по манипулированию акциями "Трансаэро"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Банк России и правоохранительные органы не обращались к председателю Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяне Анодиной по информации о манипулировании акциями "Трансаэро". Об этом говорится в сообщении МАК в четверг.

В четверг стало известно, что Банк России установил факт манипулирования в 2016 году акциями "Трансаэро" путем совершения сделок с использованием инсайдерской информации со стороны сооснователя компании Александра Плешакова и председателя Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной.

"С указанного периода ни ЦБ РФ, ни правоохранительные органы, ни другие лица к председателю МАК Анодиной Т. Г. по данным вопросам не обращались", - говорится в заявлении комитета. В нем отмечается, что Анодиной ничего не известно о фактах манипулирования рынком акций "Трансаэро", в том числе с участием компаний "Джуимбо" и "Открытие".

"Все ценные бумаги различных российских эмитентов, принадлежавшие в разные периоды времени Анодиной, продавались ей исключительно в Российской Федерации в соответствии с российским законодательством через уполномоченные организации с выплатой в бюджет РФ установленного подоходного налога, составившего с 2014 года более 30 млн рублей", - подчеркнули в МАК. В сообщении указано, что в отношении передачи имущества, в том числе ценных бумаг, между ближайшими родственниками действуют нормы и правила, установленные законодательством РФ. "В сентябре 2015 года с целью выполнения решения правительственной комиссии от 1 сентября о консолидации "Трансаэро" в группу компаний "Аэрофлот" Анодина, как и другие члены ее семьи, безвозмездно передала все принадлежавшие ей акции "Трансаэро" рыночной стоимостью более 300 млн рублей А. П. Плешакову, так как он был определен лицом, передающим все акции в группу "Аэрофлот", - отметили в МАК.

В комитете пояснили, что вступившим в силу решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области были установлены две основные причины резкого ухудшения финансового состояния данной авиакомпании - девальвация национальной валюты и аннуляция сертификата эксплуатанта (в октябре 2015 года). После этого в декабре 2015 года в отношении "Трансаэро" была начата процедура банкротства. "Очевидно, что уже в начале 2016 года состояние данного эмитента было крайне тяжелым и это являлось общеизвестным", - добавили в МАК.

Манипулирование акциями

Сооснователь компании "Трансаэро" Александр Плешаков приходится сыном Татьяне Анодиной. Родство подтвердил журналистам глава департамента ЦБ Валерий Лях. Как установил Банк России, Плешаков (владел 59,48% акций "Трансаэро") с сентября по декабрь 2016 года перевел со своего счета на основании договоров дарения 41,4% акций компании на счет Анодиной, таким образом утратив контроль в компании. Операции проводились пакетами не более чем по 5% акций. "Указанная инсайдерская информация (о выходе Плешакова из капитала - прим. ТАСС) не была раскрыта, что дало возможность продать акции широкому кругу инвесторов на анонимных биржевых торгах по текущим рыночным ценам со счета Анодиной Т. Г.", - говорится в релизе ЦБ.

Акции продавались на фоне заявлений менеджмента в СМИ о возможном возобновлении деятельности "Трансаэро". По мнению регулятора, раскрытие информации о выходе Плешакова из капитала "Трансаэро" повлекло бы за собой резкое изменение котировок акций. "Общий размер убытков, которые Плешаков А. П. и Анодина Т. Г. избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, составил свыше 200 млн рублей", - говорится в сообщении ЦБ. Эти материалы переданы в правоохранительные органы.

О "Трансаэро"

"Трансаэро" ранее была вторым перевозчиком на российском авиарынке, однако из-за ухудшения экономической ситуации и роста курсов валют компания столкнулась с финансовыми трудностями. Авиаперевозчик оказался не в состоянии обеспечивать свою деятельность и обслуживать долговые обязательства. В октябре 2015 года правительство России приняло решение о банкротстве "Трансаэро", а Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта. В 2017 году компания признана банкротом.