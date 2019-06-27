Reuters: власти Ирана назвали условие для начала переговоров с США

ТАСС, 27 июня. Тегеран считает, что возобновление переговоров с Вашингтоном возможно в случае "перемирия" в экономической войне, которую США ведут в отношении Ирана. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя иранских властей.

По его словам, первым шагом в улучшении отношений между странами должно стать разрешение Вашингтона на экспорт Ираном нефти и получения прибыли с этих продаж.

Представитель Ирана, указывает Reuters, также заявил о необходимости возвращения к уровню экспорта нефти в европейские страны, существовавшего до введения антииранских санкций США. "Мы не просим европейцев инвестировать в Иран, - приводит агентство его слова. - Мы только хотим продавать нашу нефть".

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук 26 июня в интервью телеканалу Al-Hadath отметил, что иранские власти лишились $50 млрд из-за наложенных на них санкций США.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.