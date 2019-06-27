Володин заявил, что трасса "Меридиан" пройдет по территории восьми регионов России

САРАТОВ, 27 июня. /ТАСС/. Первая частная трасса из России в Китай "Меридиан" пройдет по территории восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область.

"[Трасса пройдет] по территории Оренбургской области, затем небольшой участок по Самарской области, самый протяженный участок - порядка 670 км - будет в Саратовской области, а затем трасса пройдет по территории пяти субъектов РФ и выйдет к границе с Белоруссией", - сказал Володин.

Как ранее сообщал Росавтодор, трасса "Меридиан" протяженностью 8445 км должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит более 2000 км. Трасса будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением, ее строительство планируют завершить к 2024 году.

Проект автодороги из Китая в Западную Европу будет стартовать в Китае, проходя через Казахстан, ряд регионов РФ и входить в Белоруссию на территории Смоленской области. Четырехполосная дорога будет полностью платной, а стоимость проезда по ней для перевозчиков из стран, не входящих в ЕАЭС, составит 70 евроцентов.