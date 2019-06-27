ФСК направит 6,8 млрд рублей на строительство ЛЭП и модернизацию подстанции в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС, входит в группу "Россети") начала установку в Дагестане модернизированного оборудования на подстанции "Дербент", в том чиcле для увеличения пропускной способности энерготранзита в Азербайджан. Стоимость модернизации превышает 6,8 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"ПАО "ФСК ЕЭС" приступило к установке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией на подстанции "Дербент" - одном из крупнейших питающих центров Дагестана. Проект реализуется в рамках строительства воздушной линии 330 кВ "Артем - Дербент", которая позволит повысить надежность электроснабжения юга региона и увеличить пропускную способность международного энерготранзита в Республику Азербайджан. Общая стоимость работ по возведению ЛЭП и модернизации подстанции составляет более 6,8 млрд рублей", - сообщили в компании.

Как отмечается, это первый опыт применения такого оборудования в регионе. Новые устройства пожаробезопасны, бесшумны, экологичны и занимают площадь в 3-5 раз меньшую, чем аналоги в традиционном исполнении. "Срок службы оборудования составляет 50 лет", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по ЛЭП планируется прокладка волоконно-оптической линии связи для обеспечения надежного обмена между энергообъектами. Все основные работы, связанные с возведением ЛЭП, планируется завершить в текущем году.

Ранее сообщалось, что ФСК ЕЭС в 2019 году планирует завершить модернизацию подстанции, обеспечивающей электроснабжение Дагестана и энерготранзит с Азербайджаном. Стоимость проекта составляет 180 млн рублей.