Путин заявил, что в России нет олигархов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Олигархов в России уже нет, как практически нет и крупных компаний, использующих преференции от близости к власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times , текст которого опубликован на сайте Кремля.

"У нас уже нет олигархов. Олигархи - это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет", - сказал российский лидер.

Комментируя проводимую ЦБ РФ политику по оздоровлению финансовой системы РФ, на которую, по мнению журналиста Financial Times, жалуются "некоторые олигархи", Путин отметил, что дело здесь не в олигархах или крупных компаниях, а в том, что деятельность неэффективных или полукриминальных кредитных организаций затрагивает интересы вкладчиков, рядовых граждан. "Здесь у нас приняты соответствующие нормативные акты, которые минимизируют потери граждан, создают им определенную тоже подушку безопасности, хотя в каждом конкретном случае, конечно, нужно разбираться отдельно", - пояснил глава государства.